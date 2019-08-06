Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран готов к переговорам с Вашингтоном при условии, что Соединённые Штаты снимут со страны все наложенные санкции.
Мир с Ираном — мать любого мира, война с Ираном — мать всех войн, вновь повторяю, — сказал глава Исламской Республики.
Также политик назвал выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) «стратегической ошибкой».
Из СВПД Штаты вышли 8 мая 2018 года. Он предусматривал шаги по прекращению разработки ядерного оружия этой страной. В 2019 году Иран объявил о приостановлении выполнения двух пунктов сделки.
Как ранее писал News.ru, посол Великобритании в Вашингтоне Ким Дэррок в телеграммах начальству заявлял, что президент США Дональд Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном «назло» своему предшественнику Бараку Обаме.