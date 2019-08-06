https://static.news.ru/photo/32717340-b832-11e9-8580-fa163e074e61_660.jpg Президент Ирана Хасан Рухани Фото: Ameer Al Mohmmedaw/Global Look Press

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран готов к переговорам с Вашингтоном при условии, что Соединённые Штаты снимут со страны все наложенные санкции.

Мир с Ираном — мать любого мира, война с Ираном — мать всех войн, вновь повторяю, — сказал глава Исламской Республики.

Также политик назвал выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) «стратегической ошибкой».

Из СВПД Штаты вышли 8 мая 2018 года. Он предусматривал шаги по прекращению разработки ядерного оружия этой страной. В 2019 году Иран объявил о приостановлении выполнения двух пунктов сделки.

Как ранее писал News.ru, посол Великобритании в Вашингтоне Ким Дэррок в телеграммах начальству заявлял, что президент США Дональд Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном «назло» своему предшественнику Бараку Обаме.