USD  66.6208 EUR  75.3814
GOLD1,248 $   Brent58.28 $ Bitcoin3,533.78 $
МОСКВА-12°C16:52
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Рост производства обрушил мировые цены на сахар

Павел Лисицын/РИА Новости

в мире [ версия для печати ]

Мировые цены на сахар снижаются второй год подряд. Это связано с ростом производства, который спровоцировал переизбыток поставок.

С начала года стоимость данного товара упала на 17%, сообщает агентство Bloomberg. Первое время спрос на сырьё поддерживался производством этанола в Бразилии — основным поставщиком «сладкой» продукции на планете.

Но из-за падения цены на нефть существует вероятность, что предприятия по переработке будут отдавать предпочтения производству именно сахара, а не спирта, что негативно повлияет на и без того перенасыщенный рынок.

Сотрудники компании FGA в 2019 году прогнозируют, что торговля рафинадом будет примерно на 13% выгодней, чем реализация этанола. А в 2018-м топливо принесло фирмам на 30% больше прибыли.

Ранее News.ru сообщал о росте оптовых цен на сахар в 1,5 раза по сравнению с 2017-м. Однако стоимость товара в розничных магазинах не изменится.


#сахар
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
оружие
США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

читайте также
экономика 19:02, 26 октября 2018
Минсельхоз: цена сахара в магазинах останется прежней
экономика 08:48, 26 октября 2018
Минсельхоз сообщил о подорожании сахара
здоровье 23:19, 30 сентября 2018
В батончиках «Марс» и «Сникерс» снизят содержание сахара
Лента новостей
происшествия 16:50
Самолёт из Таиланда аварийно сел в Екатеринбурге
происшествия 16:48
Прохожие спасли девочку от насильника-убийцы
экономика 16:45
В РФ сократились долги по зарплате
общество 16:44
«Яндекс.Новости» может прекратить работу в России
общество 16:43
СК уточнил сумму взятки полковнику юстиции Рабинович
общество 16:35
Советник президента считает ошибкой конфликт с рэперами
общество 16:33
Госдума поддержала возвращение «курилок» в аэропорты
общество 16:32
РКН оправдал ФНС за утечку персональных данных
экономика 16:28
Египет изучает вопрос выхода на рынок криптовалюты
спорт 16:28
Лидера «Салавата Юлаева» могут забрать в армию
в мире 16:26
Трамп обвинил Twitter в предвзятости
в мире 16:24
Лондон: делаем всё возможное для российских моряков
в мире 16:19
Экс-глава «Правого сектора» умер в больнице
происшествия 16:19
Школьница включила новогоднюю гирлянду и попала в больницу
спорт 16:15
Экс-форвард «Спартака» и ЦСКА отправился в Корею
Другие новости
в мире 16:26
Трамп обвинил Twitter в предвзятости
в мире 16:24
Лондон: делаем всё возможное для российских моряков
в мире 16:19
Экс-глава «Правого сектора» умер в больнице
в мире 16:06
Кравчук: в случае вторжения на Украину Россия исчезнет
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top