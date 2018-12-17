Рост производства обрушил мировые цены на сахар

https://news.ru/storage/news/6dfcd0c4bb892b77780d702cb21ff4ff/d7fe6667-1ae6-4d2c-9338-0d52890c7d8b_850.jpg Павел Лисицын/РИА Новости

Мировые цены на сахар снижаются второй год подряд. Это связано с ростом производства, который спровоцировал переизбыток поставок.

С начала года стоимость данного товара упала на 17%, сообщает агентство Bloomberg. Первое время спрос на сырьё поддерживался производством этанола в Бразилии — основным поставщиком «сладкой» продукции на планете.

Но из-за падения цены на нефть существует вероятность, что предприятия по переработке будут отдавать предпочтения производству именно сахара, а не спирта, что негативно повлияет на и без того перенасыщенный рынок.

Сотрудники компании FGA в 2019 году прогнозируют, что торговля рафинадом будет примерно на 13% выгодней, чем реализация этанола. А в 2018-м топливо принесло фирмам на 30% больше прибыли.

Ранее News.ru сообщал о росте оптовых цен на сахар в 1,5 раза по сравнению с 2017-м. Однако стоимость товара в розничных магазинах не изменится.