https://static.news.ru/photo/7a1f4174-a55c-11e9-ac2a-fa163e074e61_1024.jpg Леди Гага Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Россиянки начали активно и в негативном ключе комментировать все новые фото американской певицы и актрисы Леди Гаги после того, как она переехала к актёру Брэдли Куперу. Они называют её разлучницей, после того как Купер расстался с российской моделью Ириной Шейк.

В числе комментариев в её Instagram: «Не люблю тебя больше, разлучница», «Гага, скинь номерок Купера», «Гага, отпусти Купера! Не губи мужика».

Как писал News.ru, певица Леди Гага съехалась с популярным американским актёром Брэдли Купером, который недавно расстался с российской моделью Ириной Шейк после пятилетнего романа. Гага уже месяц живёт в нью-йоркском особняке артиста. Купер позволил артистке освежить дизайн дома, а также выбрать новую мебель.