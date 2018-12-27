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Россиянка задержана в Финляндии по запросу США

Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Пограничная служба Финляндии задержала 30-летнюю гражданку России Миру Тэраду. Женщину поместили в изолятор временного содержания в городе Вантаа.

Инцидент произошёл ещё 15 декабря, однако родственники сообщили о случившемся только сейчас. Со слов матери задержанной Светланы Рогожиной, они с дочерью ехали из Санкт-Петербурга на ярмарку в Хельсинки. Во время прохождения транспортного контроля Тэраду пригласили на досмотр, а затем сообщили, что в системе Интерпола есть ордер от США на её задержание. При этом никаких официальных обвинений до сих пор не предъявлено. До выяснения всех обстоятельств россиянку поместили в ИВС, сообщила Рогожина в беседе с РИА Новости. По её словам, в 2015-2016 годах её дочь училась в одном из университетов Вашингтона, а затем вернулась в Россию и устроилась на работу в IT-компанию.

В консульском отделе посольства России в Финляндии информацию об инциденте подтвердили. По их данным, Мира Тэрада (носившая до 2017 года имя Оксаны Вовк) следовала из Санкт-Петербурга транзитом в Испанию и её задержали на основании ордера Интерпола по обращению американских властей, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал о том, что основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер назвал нарушением попытку России добиться его ареста через Интерпол.


#россия #финляндия #ЗАДЕРЖАНИЕ #интерпол
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