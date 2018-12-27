Россиянка задержана в Финляндии по запросу США

https://news.ru/storage/news/4dd2c38e62d39592f85dc9446e2234bc/b42f723a-80d0-4be6-a511-16612c5c525c_850.jpg Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пограничная служба Финляндии задержала 30-летнюю гражданку России Миру Тэраду. Женщину поместили в изолятор временного содержания в городе Вантаа.

Инцидент произошёл ещё 15 декабря, однако родственники сообщили о случившемся только сейчас. Со слов матери задержанной Светланы Рогожиной, они с дочерью ехали из Санкт-Петербурга на ярмарку в Хельсинки. Во время прохождения транспортного контроля Тэраду пригласили на досмотр, а затем сообщили, что в системе Интерпола есть ордер от США на её задержание. При этом никаких официальных обвинений до сих пор не предъявлено. До выяснения всех обстоятельств россиянку поместили в ИВС, сообщила Рогожина в беседе с РИА Новости. По её словам, в 2015-2016 годах её дочь училась в одном из университетов Вашингтона, а затем вернулась в Россию и устроилась на работу в IT-компанию.

В консульском отделе посольства России в Финляндии информацию об инциденте подтвердили. По их данным, Мира Тэрада (носившая до 2017 года имя Оксаны Вовк) следовала из Санкт-Петербурга транзитом в Испанию и её задержали на основании ордера Интерпола по обращению американских властей, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал о том, что основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер назвал нарушением попытку России добиться его ареста через Интерпол.