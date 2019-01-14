Россиянка скончалась из-за свиного гриппа на Украине

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Три человека умерли в Черниговской области Украины из-за осложнений гриппа в минувшие выходные. У двух женщин лабораторными анализами выделен штамм гриппа АH1N1, который относится к разновидностям свиного.

По информации управления здравоохранения Черниговской облгосадминистрации, одна из умерших — 32-летняя россиянка.

«По предварительным данным, она была врачом и работала за границей, приехала из России к родственникам и заболела. Больше недели лечилась дома», — цитирует УНИАН сообщение ведомства.

Также от вируса скончались 48-летняя женщина и 60-летний мужчина.

Всего с октября в регионе зафиксировано семь летальных случаев из-за осложнений, вызванных вирусными заболеваниями.

Ранее News.ru писал, что Роспотребнадзор призвал не доверять сообщениям в соцсетях и мессенджерах о якобы заражённых гриппом мандаринах. В ведомстве подчеркнули, что проводят оценку качества и безопасности всех фруктов, главное — не покупать их в неустановленных местах торговли.