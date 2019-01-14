USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,292 $   Brent58.87 $ Bitcoin3,690.43 $
МОСКВА-2°C23:00
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Россиянка скончалась из-за свиного гриппа на Украине

Pavlo Pakhomenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Три человека умерли в Черниговской области Украины из-за осложнений гриппа в минувшие выходные. У двух женщин лабораторными анализами выделен штамм гриппа АH1N1, который относится к разновидностям свиного.

По информации управления здравоохранения Черниговской облгосадминистрации, одна из умерших — 32-летняя россиянка.

«По предварительным данным, она была врачом и работала за границей, приехала из России к родственникам и заболела. Больше недели лечилась дома», — цитирует УНИАН сообщение ведомства.

Также от вируса скончались 48-летняя женщина и 60-летний мужчина.

Всего с октября в регионе зафиксировано семь летальных случаев из-за осложнений, вызванных вирусными заболеваниями.

Ранее News.ru писал, что Роспотребнадзор призвал не доверять сообщениям в соцсетях и мессенджерах о якобы заражённых гриппом мандаринах. В ведомстве подчеркнули, что проводят оценку качества и безопасности всех фруктов, главное — не покупать их в неустановленных местах торговли.


#украина #свинойгрипп
самое читаемое
спорт
Фуркад поведал о расчёте на провал Логинова в эстафете
спорт
Защищавший Логинова норвежец набросился на РУСАДА

читайте также
общество 17:55, 12 января 2019
Роспотребнадзор опроверг «мандарины с гриппом»
в мире 14:56, 6 января 2019
Ещё один человек умер из-за свиного гриппа в Грузии
в мире 12:26, 4 января 2019
Свиной грипп продолжает косить жителей Грузии
Лента новостей
политика 22:54
МИД анонсировал консультации РФ и США по ДРСМД в Женеве
происшествия 22:41
Подозреваемый в избиении задержан в Шереметьево
в мире 22:30
Большинство американцев не одобряют Трампа
происшествия 22:13
Три человека пострадали при пожаре в Москве
в мире 21:49
Трамп просит Эрдогана «не обращаться плохо» с курдами
Другие новости
в мире 22:30
Большинство американцев не одобряют Трампа
в мире 21:49
Трамп просит Эрдогана «не обращаться плохо» с курдами
в мире 21:35
Китай отправит зонд «Чанъэ-5» к Луне до конца года
в мире 21:34
Человек погиб в результате поножовщины в Китае
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top