Россиянка попалась на вывозе старинной книги с Украины

Украинские пограничники задержали гражданку России при попытке вывоза из страны книги, возраст которой превышает 100 лет.
Инцидент произошёл на пункте пропуска «Бачевск». Пограничники остановили автомобиль Mitsubishi, в котором ехала россиянка, и во время досмотра обнаружили книгу 1871 года издания. Предполагается, что находка представляет собой историческую и культурную ценность.
Книга была изъята, а в отношении россиянки составлены административные материалы, сообщается на сайте госпогранслужбы Украины.
Ранее News.ru писал о том, что в начале декабря пограничники не пустили на территорию Украины несколько сотен граждан России. Ограничения были связаны с действовавшим в стране военным положением. В госпогранслужбе выразили опасения, что в страну могут въехать «завербованные» люди, которые будут «нести угрозу».