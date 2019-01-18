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Россиянина задержали в Норвегии за нападение

Li Guorong/Xinhua/GlobaL Look Press

в мире [ версия для печати ]

Власти Норвегии заявили о задержании 20-летнего российского гражданина, который подозревается в нападении.

Мужчина, как сообщает телекомпания NRK, прибыл в Норвегию из Швеции 17 января. Россиянин напал с ножом на посетительницу магазина в центре Осло. Состояние пострадавшей оценивается как критическое.

По данным полиции безопасности, речь может идти об атаке с террористическими целями.

Ранее News.ru писал, что иностранный гражданин задержан в столице Республики Башкортостан. Его обвиняют в разбойном нападении и изнасиловании местной жительницы. По данным следствия, мужчина договорился с жительницей Уфы о встрече, а оказавшись у потерпевшей дома, достал нож и напал на неё. После надругательства злоумышленник забрал у женщины деньги, несколько сотовых телефонов и планшетный компьютер.


#терроризм #НОРВЕГИЯ
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