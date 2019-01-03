Россиянина обвинили в попытке подкупа полицейского в Латвии

https://news.ru/storage/news/dc2c71e2b5695b3bf6b89947ca9a27e8/4862fd00-b5f1-4b1a-a74d-ba12b60bdde8_850.jpg Delmi Alvarez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Генпрокуратура Латвии предъявила гражданину России обвинения в попытке дачи крупной взятки сотруднику полиции. Размер незаконного вознаграждения превышал 1 млн евро.

Имя россиянина не называется. Задержан он был в середине декабря 2018 года сотрудниками Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии (БПБК). В ведомстве пояснили, что гражданин РФ действовал по просьбе представителя некоего юридического лица. Финансы этой компании в размере 32 млн евро, хранившиеся в кредитном учреждении, были ранее арестованы в связи с расследованием уголовного дела.

Взятка предлагалась полицейскому за отмену решения об аресте средств. Россиянина задержали при передаче части незаконного вознаграждения. По законодательству Латвии ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет, сообщает информагентство ЛЕТА.

Ранее News.ru сообщил, что россияне стали чаще попадаться на взятках. За 10 месяцев прошлого года зарегистрировано свыше 11 тысяч таких преступлений, что на 4,5% превышает показатель 2017 года. Больше всего выросло количество преступлений, связанных с посредничеством во взятках — на 13%.