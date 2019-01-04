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Россиянин погиб во время шторма в Таиланде

imagebroker/Carsten Leuzinger/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Турист из России утонул на острове Самуи в Таиланде во время тропического шторма «Пабук». Десятки тысяч туристов покинули островную часть страны из-за непогоды.

Инцидент произошёл 3 января. Несмотря на предупреждения властей и вывешенные красные флажки семья из трёх человек вышла на пляж, чтобы искупаться. В результате 56-летний мужчина, которого подхватило сильное течение, не смог выбраться на берег. Его тело обнаружили спасатели, пишет Bangkok Post.

Родные россиянина не пострадали, с ними работают медики и психологи.

С островов Панган, Самуи и Тао на курорты материковой части Таиланда из-за надвигающегося шторма перебрались около 50 тысяч туристов. Многие отдыхающие не смогли покинуть острова из-за отмены рейсов и паромного сообщения в связи с непогодой, сообщает Daily Mail.

Эвакуация в Таиланде официально не объявлялась.

Как писал News.ru, основная часть южных территорий Таиланда оказалась на пути сильнейшего тропического урагана, которого здесь не видели с 1962 года. Под ударом стихии — острова Самуи и Пхукет, а также туристические зоны провинций Пхангнга и Краби.


#туристы #гибель #россияне #Таиланд #шторм
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