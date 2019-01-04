Россиянин подрался на дороге в Белоруссии и сел в тюрьму

https://news.ru/storage/news/b3ea4182b1ae577c531a752198e32cc6/9428af56-8157-47ae-93a3-36d44b4350fd_850.jpg Siarhei Balai/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Суд в Минске приговорил гражданина России к лишению свободы на год в колонии общего режима. Тот в октябре прошлого года в ходе потасовки избил водителя маршрутки.

Россиянин остановил свой автомобиль на проезжей части одной из улиц и, «используя надуманный повод, обусловленный словесным конфликтом с потерпевшим, управлявшим маршрутным такси, из-за якобы нарушения последним правил дорожного движения <...> беспричинно, из хулиганских побуждений применил насилие в отношении потерпевшего».

Инцидент признали злостным хулиганством. Отсутствие мотива правонарушения никак не объясняется.

«Обвиняемый признан виновным в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся применением насилия», — сказано в сообщении пресс-службы Минского городского суда.

Приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

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