Россиянин подрался на дороге в Белоруссии и сел в тюрьму

Суд в Минске приговорил гражданина России к лишению свободы на год в колонии общего режима. Тот в октябре прошлого года в ходе потасовки избил водителя маршрутки.
Россиянин остановил свой автомобиль на проезжей части одной из улиц и, «используя надуманный повод, обусловленный словесным конфликтом с потерпевшим, управлявшим маршрутным такси, из-за якобы нарушения последним правил дорожного движения <...> беспричинно, из хулиганских побуждений применил насилие в отношении потерпевшего».
Инцидент признали злостным хулиганством. Отсутствие мотива правонарушения никак не объясняется.
«Обвиняемый признан виновным в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся применением насилия», — сказано в сообщении пресс-службы Минского городского суда.
Приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.
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