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Россиянин подрался на дороге в Белоруссии и сел в тюрьму

Siarhei Balai/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Суд в Минске приговорил гражданина России к лишению свободы на год в колонии общего режима. Тот в октябре прошлого года в ходе потасовки избил водителя маршрутки.

Россиянин остановил свой автомобиль на проезжей части одной из улиц и, «используя надуманный повод, обусловленный словесным конфликтом с потерпевшим, управлявшим маршрутным такси, из-за якобы нарушения последним правил дорожного движения <...> беспричинно, из хулиганских побуждений применил насилие в отношении потерпевшего».

Инцидент признали злостным хулиганством. Отсутствие мотива правонарушения никак не объясняется.

«Обвиняемый признан виновным в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся применением насилия», — сказано в сообщении пресс-службы Минского городского суда.

Приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Ранее News.ru cообщал, что в Белоруссии за торговлю наркотиками на 15 лет тюрьмы осудили гражданина Латвии. Один из основателей международного картеля организовал поставку в страны Евразийского экономического союза более тонны гашиша.


#суды #Белоруссия #драки #маршрутки
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