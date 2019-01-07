Россиянин лишился «шенгена» из-за превышения скорости

https://news.ru/storage/news/329ab7dd99bae276c3a5d9bc3f136b74/0f3b5969-9950-4cb5-89c6-30e2535e89a9_850.jpg Sergei Stepanov/Xinhua/Global Look Press

Службы правопорядка Эстонии задержали российского водителя, который дважды нарушил скоростной режим в балтийской стране. Суд назначил арест на трое суток. Молодого человека также лишили «шенгена» сроком на год.

«Нарушитель ехал по центру Нарвы со скоростью, превышавшей дозволенную более чем в два раза», — сказал ведущий следователь полиции Нарвы Дмитрий Наролин.

Автомобилист был задержан 4 января сотрудниками Нарвского отделения полиции, когда двигался со скоростью 104 км/ч. Предельная скорость в городах Эстонии 50 км/ч. Автомобилем управлял 31-летний житель Московской области. На судебном заседании гражданин РФ заявил, что спешил на пограничный пункт.

Ранее News.ru писал, что автомобилистам советуют запастись цепями, ковриками и термокружками. Данные вещи необходимы водителям, которые решили отправиться в путешествие на машине. Об этом сообщил заместитель генерального директора «Русского АвтоМотоКлуба» Андрей Барсуков. Эксперт также добавил, что перед поездкой автолюбителям следует оформить медстраховку, ОСАГО и карту помощи на дорогах.