Россияне продолжают летать в Индонезию

https://news.ru/storage/news/932e349f9e7fa7ad5fc84538f9f396f1/b3faf38e-4c13-41e6-8350-793479391b82_850.jpg Muhammad Fauzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что россияне не отказываются от своих путёвок в Индонезию в связи с цунами.

«Индонезия не входит в двадцатку самых запрашиваемых (у россиян. — Прим.) направлений. И поскольку в стране за последний год это уже не первое извержение вулкана, закрывали острова, то потребители особо не реагируют на то, что происходит», — передаёт слова Ломидзе «Москва 24».

По её словам, основной поток туристов следует на Бали, где обстановка спокойная.

В ночь на 23 декабря в Зондском проливе Индонезии произошло цунами. Сильная волна, предположительно, вызванная извержением вулкана Анак-Кракатау, обрушилась на побережья островов Суматра и Ява.

Как ранее писал News.ru, глава корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин заявил о том, что Россия готова помочь Индонезии создать систему предупреждения о стихийных бедствиях.