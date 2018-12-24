USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,262 $   Brent53.97 $ Bitcoin4,237.54 $
МОСКВА-8°C13:50
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Россияне продолжают летать в Индонезию

Muhammad Fauzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что россияне не отказываются от своих путёвок в Индонезию в связи с цунами.

«Индонезия не входит в двадцатку самых запрашиваемых (у россиян. — Прим.) направлений. И поскольку в стране за последний год это уже не первое извержение вулкана, закрывали острова, то потребители особо не реагируют на то, что происходит», — передаёт слова Ломидзе «Москва 24».

По её словам, основной поток туристов следует на Бали, где обстановка спокойная.

В ночь на 23 декабря в Зондском проливе Индонезии произошло цунами. Сильная волна, предположительно, вызванная извержением вулкана Анак-Кракатау, обрушилась на побережья островов Суматра и Ява. 

Как ранее писал News.ru, глава корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин заявил о том, что Россия готова помочь Индонезии создать систему предупреждения о стихийных бедствиях.


самое читаемое
политика
Россия уничтожит резиденцию Порошенко в случае войны
спорт
Слуцкая отказала Медведевой в возвращении

читайте также
в мире 09:42, 24 декабря 2018
Роскосмос поможет Индонезии в предупреждении бедствий
в мире 01:27, 24 декабря 2018
ЕС готов помочь пострадавшим от цунами индонезийцам
происшествия 18:28, 23 декабря 2018
Землетрясение произошло у берегов Индонезии
Лента новостей
общество 13:45
Телеаудитория пресс-конференции Путина уменьшилась
спорт 13:41
Тарасова назвала правила фигурного катания «идиотскими»
общество 13:40
Сугробы в Москве за сутки вырастут на 5 миллиметров
экономика 13:39
Мантуров: низкокачественного топлива стало меньше
спорт 13:38
Тарасова: прекратите ажиотаж вокруг Загитовой и Медведевой
в мире 13:35
Спецслужбы Каталонии ищут рождественского террориста
экономика 13:30
ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евро
общество 13:30
Google отказался обжаловать штраф Роскомнадзора
спорт 13:25
Зидана опять посватали в «Манчестер Юнайтед»
экономика 13:18
Матвиенко выступила против налогов на IT-сферу
новый год 13:16
Россиян просят аккуратно обращаться с петардами
спорт 13:12
В результате Медведевой на ЧР углядели заслугу Тутберидзе
в мире 13:11
Волкер назвал условие своего визита в Москву
экономика 13:07
Безработица выросла за неделю почти на 2%
происшествия 13:06
Предприниматели напали на Росгвардию после корпоратива
Другие новости
в мире 13:35
Спецслужбы Каталонии ищут рождественского террориста
в мире 13:11
Волкер назвал условие своего визита в Москву
в мире 13:05
Полиция Италии арестовала врача за подпольное обрезание
в мире 12:55
Сын Каддафи попросил Москву помочь ему возглавить Ливию
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top