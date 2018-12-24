Россияне продолжают летать в Индонезию

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что россияне не отказываются от своих путёвок в Индонезию в связи с цунами.
«Индонезия не входит в двадцатку самых запрашиваемых (у россиян. — Прим.) направлений. И поскольку в стране за последний год это уже не первое извержение вулкана, закрывали острова, то потребители особо не реагируют на то, что происходит», — передаёт слова Ломидзе «Москва 24».
По её словам, основной поток туристов следует на Бали, где обстановка спокойная.
В ночь на 23 декабря в Зондском проливе Индонезии произошло цунами. Сильная волна, предположительно, вызванная извержением вулкана Анак-Кракатау, обрушилась на побережья островов Суматра и Ява.
Как ранее писал News.ru, глава корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин заявил о том, что Россия готова помочь Индонезии создать систему предупреждения о стихийных бедствиях.