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Группа наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отправится на Украину в начале июля для мониторинга предвыборной кампании перед парламентскими выборами.

Делегация из пяти человек отправится на Украину 2-3 июля, чтобы провести оценку предвыборной кампании перед досрочными парламентскими выборами 21 июля, - говорится в документе ПАСЕ

По предварительным данным, делегаты из Нидерландов, Польши, Сан-Марино, Азербайджана и Болгарии встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также главой МВД, представителями украинской делегации в ПАСЕ и председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Граждане России в группу наблюдателей от ПАСЕ не вошли. Внеочередные выборы в Верховную раду назначены на 21 июля.

Ранее пятый президент Украины Пётр Порошенко заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) является первым шагом Москвы на пути признания Крыма российским. Он также выразил надежду, что на следующей сессии ПАСЕ украинская делегация сможет повлиять на партнёров, чтобы не допустить распространения «раковой опухоли» и «снятия санкций и в других форматах», писал News.ru