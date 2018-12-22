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Россияне научили китайцев водить хоровод и пить водку

Андрей Никеричев /АГН «Москва»

в мире [ версия для печати ]

Первая российская новогодняя ярмарка открылась в китайской столице. Она проходит в рамках Года межрегионального сотрудничества России и Китая при поддержке правительства Москвы и Народного правительства Пекина.

Для гостей установлены торговые ряды, где любой желающий может попробовать русские сладости, сушки, конфеты, шоколад, а также отведать русской водки, попробовать сбитень или ломоть ржаного хлеба с маслом и шпротами.

Многие приобретают сувениры — матрёшки, магниты с российскими достопримечательностями или шапку-ушанку.

Помимо этого, собравшиеся могут услышать русские народные песни в исполнении российских артистов и звучание необычных для Китая инструментов — балалайки, аккордеона и гуслей.

«Мероприятие как нельзя лучше позволит представить традиции празднования Нового года, даст возможность попробовать российские продукты и познакомиться с российской культурой», — цитирует ТАСС приветственную речь второго секретаря посольства РФ в КНР Льва Еремеенко.

Россияне учат китайцев водить хоровод вокруг ёлки, печь русские блины, а также росписи по дереву.

Ранее News.ru рассказывал, как жители и гости Якутска устроили уличные танцы в 30-градусный мороз. Дискотека была организована в честь празднования 375-летнего юбилея города Среднеколымска.


#выставки #пекин #ярмарки
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