Россияне научили китайцев водить хоровод и пить водку

https://news.ru/storage/news/3c8889fd461a6c81e13ed7e10ec504a5/2e6a617b-6101-434f-a87d-86bba621e8c5_850.jpg Андрей Никеричев /АГН «Москва»

Первая российская новогодняя ярмарка открылась в китайской столице. Она проходит в рамках Года межрегионального сотрудничества России и Китая при поддержке правительства Москвы и Народного правительства Пекина.

Для гостей установлены торговые ряды, где любой желающий может попробовать русские сладости, сушки, конфеты, шоколад, а также отведать русской водки, попробовать сбитень или ломоть ржаного хлеба с маслом и шпротами.

Многие приобретают сувениры — матрёшки, магниты с российскими достопримечательностями или шапку-ушанку.

Помимо этого, собравшиеся могут услышать русские народные песни в исполнении российских артистов и звучание необычных для Китая инструментов — балалайки, аккордеона и гуслей.

«Мероприятие как нельзя лучше позволит представить традиции празднования Нового года, даст возможность попробовать российские продукты и познакомиться с российской культурой», — цитирует ТАСС приветственную речь второго секретаря посольства РФ в КНР Льва Еремеенко.

Россияне учат китайцев водить хоровод вокруг ёлки, печь русские блины, а также росписи по дереву.

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