Представителей России на Межпарламентской ассамблее православия (МАП) эвакуируют из Грузии после того, как группа радикалов сорвала проведение мероприятия.
Сессия МАП проходила в здании грузинского парламента. В какой-то момент туда ворвались местные радикалы с антироссийскими плакатами. Депутаты Госдумы под охраной покинули здание и были доставлены в гостиницу. Однако угроза их безопасности сохраняется, поскольку к отелю направляется огромная толпа. В связи с этим российские представители спешно эвакуируются.
Депутат Николай Земцов рассказал телеканалу «
Как ранее писал News.ru, недовольство грузинских радикалов вызвало то, что председательствовал в МАП российский парламентарий Сергей Гаврилов, которого они обвиняют в участии в абхазском вооружённом конфликте. Сам депутат это категорически отрицает.