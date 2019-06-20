https://static.news.ru/photo/5d535b80-9368-11e9-b42e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Parliament of Georgia

Представителей России на Межпарламентской ассамблее православия (МАП) эвакуируют из Грузии после того, как группа радикалов сорвала проведение мероприятия.

Сессия МАП проходила в здании грузинского парламента. В какой-то момент туда ворвались местные радикалы с антироссийскими плакатами. Депутаты Госдумы под охраной покинули здание и были доставлены в гостиницу. Однако угроза их безопасности сохраняется, поскольку к отелю направляется огромная толпа. В связи с этим российские представители спешно эвакуируются.

Депутат Николай Земцов рассказал телеканалу « Царьград », что МАП успела принять все необходимые документы, хотя её работу пришлось завершать в экстренном порядке. Он добавил, что многие делегаты расценили как оскорбление и сам факт срыва мероприятия, и участие в организации беспорядков одного из членов ассамблеи – украинского депутата Виктора Еленского.

Как ранее писал News.ru, недовольство грузинских радикалов вызвало то, что председательствовал в МАП российский парламентарий Сергей Гаврилов, которого они обвиняют в участии в абхазском вооружённом конфликте. Сам депутат это категорически отрицает.