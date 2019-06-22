https://static.news.ru/photo/3b14897c-94d5-11e9-b966-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Архипелаг Шпицберген, столица Гренландии Нуук и Фарерские острова станут самыми прохладными местами для отдыха этим летом. Список туристических направлений, где можно будет скрыться от зноя, составили эксперты одного из популярных онлайн-сервисов по поиску авиабилетов.

На Шпицбергене, возглавившем этот «холодный» рейтинг, максимальная температура в дневные часы составит +5 градусов. Стоимость билетов из Москвы в Лонгйир и обратно начинается от 35,9 тысячи рублей.

В Нууке ненамного теплее. Воздух там прогреется максимум до +10 градусов. Впрочем, это и самое дорогое направление: путешествие туда и обратно обойдётся минимум в 118 тысяч рублей.

Зато Фарерские острова почти в пять раз дешевле Гренландии — от 24,6 тысячи рублей за билеты в оба конца. При этом прохладно почти также — около +12 градусов.

Отдохнуть летом в такой обстановке также позволят города Рейкьявик в Исландии (от 16,9 тысячи) и Нарвик в Норвегии (от 44,2 тысячи).

Во вторую пятёрку попали города с максимальной летней температурой +15 градусов — российский Мурманск (от 6,6 тысячи рублей), финский Ивало (от 15,7 тысячи), главный порт Шотландии Абердин (от 24,2 тысячи), шведский Кируну (от 28,6 тысячи) и столица Аляски Джуно (от 71,3 тысячи рублей).

Ранее, как писал News.ru, московские синоптики предупредили, что 22 июня столбики термометров в столице поднимутся до +33 градусов. Таким образом может быть обновлён температурный рекорд.