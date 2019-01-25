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Россиян предостерегли от перевозки чужого багажа в Таиланде

Jack Kurtz/Global Look Press

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Гражданина РФ Михаила Шабанова приговорили к 26 годам лишения свободы в Таиланде из-за 2,3 килограмма кокаина, который нашли в багаже гражданки Эквадора. Багаж попросил забрать друг Михаила Вадим. Защите не удалось доказать полиции непричастность мужчины.

Адвокат некоммерческой организации «Путь домой» Александр Бойков заявил, что лучший способ обезопасить себя в таких ситуациях — не брать чужие посылки и вещи для перевозки.

В случае если всё же пришлось везти багаж, необходимо иметь при себе письменную просьбу хозяина вещей, подтверждающую законность перевозки. Это даёт шанс на подтверждение невиновности.

«Не поддавайтесь на уговоры "подписать бумажку и быть свободным", даже если вы понимаете язык, на котором она написана», — передаёт слова адвоката Nation News.

Как ранее писал News.ru, сотрудники ФСБ России ликвидировали нарколабораторию по производству особо крупных партий синтетических наркотических средств и изготовлению наркотиков растительного происхождения. Два москвича, организовавшие теневое предприятие, арестованы.


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