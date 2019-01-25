Россиян предостерегли от перевозки чужого багажа в Таиланде

https://news.ru/storage/news/3f229266d91433af34a60f5db92b27ea/538b2de3-7d97-48cd-9556-b65c944e1ae6_850.jpg Jack Kurtz/Global Look Press

Гражданина РФ Михаила Шабанова приговорили к 26 годам лишения свободы в Таиланде из-за 2,3 килограмма кокаина, который нашли в багаже гражданки Эквадора. Багаж попросил забрать друг Михаила Вадим. Защите не удалось доказать полиции непричастность мужчины.

Адвокат некоммерческой организации «Путь домой» Александр Бойков заявил, что лучший способ обезопасить себя в таких ситуациях — не брать чужие посылки и вещи для перевозки.

В случае если всё же пришлось везти багаж, необходимо иметь при себе письменную просьбу хозяина вещей, подтверждающую законность перевозки. Это даёт шанс на подтверждение невиновности.

«Не поддавайтесь на уговоры "подписать бумажку и быть свободным", даже если вы понимаете язык, на котором она написана», — передаёт слова адвоката Nation News.

Как ранее писал News.ru, сотрудники ФСБ России ликвидировали нарколабораторию по производству особо крупных партий синтетических наркотических средств и изготовлению наркотиков растительного происхождения. Два москвича, организовавшие теневое предприятие, арестованы.