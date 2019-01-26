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Активные манёвры военных спутников США озадачили Россию

Rickey Arnold/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Американских военные спутники начали активно перемещаться с целью инспекции других военных аппаратов в интересах ВВС США, говорится в сообщении Астрокосмического научного центра (АНЦ).

Как отмечается в документе, российская автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) обнаружила множество маневров четырёх спутников геостационарной космической ситуационной осведомленности (GSSAP).

Так, запущенный в 2014 году американский аппарат совершил уже более 400 перемещений, сближаясь с другими военными спутниками США. Ещё один спутник совершил инспекционное сближение с американским военным спутником WGS-4.

Данные спутники располагаются вблизи геостационарной орбиты высотой более 35 тысяч километров. Они снимают другие космические аппараты при помощи оптико-электронной аппаратуры, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал о том, что тяжёлая 19 января ракета-носитель Delta IV-Heavy стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии. Она вывела на орбиту засекреченный спутник Национального управления военно-космической разведки США.


#сша #космос #спутники
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