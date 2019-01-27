Россия отметила подозрительные манёвры военного спутника США

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Отделение от крупного американского военного спутника двух малых космических аппаратов зафиксировали в Астрокосмическом научном центре (АНЦ).

В документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости, говорится, что российская автоматизированная система предупреждений об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) зафиксировала отделение двух субспутников USA-285 и USA-286 от аппарата-носителя EAGLE.

При этом изменение траектории одного из них невозможно спрогнозировать, что может являться признаком маневренных возможностей.

В министерстве иностранных дел (МИД) России не исключили, что в планы Вашингтона входит использование космоса для боевых операций. США, по мнению российского дипведомства, возвращаются к реализации очередной версии программы «Звездных войн» времен президента Рональда Рейгана.

Ранее News.ru писал о том, что американские военные спутники начали активно перемещаться с целью инспекции других военных аппаратов в интересах ВВС США. Российская автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) обнаружила множество маневров четырёх спутников геостационарной космической ситуационной осведомленности (GSSAP).