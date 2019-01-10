USD  67.0795 EUR  76.9066
GOLD1,289 $   Brent60.85 $ Bitcoin3,801.13 $
МОСКВА-10°C19:14
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Россия пресечёт вторжение украинцев в прямом эфире

Вид на Керченский пролив из космоса twitter.com/Anton_Astrey

Вид на Керченский пролив из космоса

в мире [ версия для печати ]
Проход через Керченский пролив могут зафиксировать из космоса

Украинские военные корабли должны снова попытаться пройти через Керченский пролив, предварительно подготовившись к операции. Независимо от того, какие действия при этом примут российские власти, Россия окажется в сложной ситуации. Такое мнение высказал экс-замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко. При этом он выделил два варианта развития событий. В случае, если принадлежащим ВМС Украины кораблям удастся пройти, то причиной произошедшего в ноябре инцидента стали «выбрыки (президента России Владимира. — News.ru) Путина». А если российские пограничники задержат украинцев, то «позиция Москвы будет дезавуирована».

По словам Романенко, новые попытки прорыва через Керченский пролив следует осуществлять, «вооружившись» средствами видеосъемки и аудиозаписи.

«Начиная с выхода из Одессы, транслировать все команды, все переговоры со всеми российскими структурами. А союзники нам помогут с фиксацией прохода из космоса. Подготовившись, можно получить определённый результат», — рассказал генерал в интервью Uaportal.

Он полагает, что такая стратегия является беспроигрышной, так благодаря ей можно будет продемонстрировать, что «Азовское море — не русское озеро, а акватория для использования двумя государствами».

После высказываний Романенко член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что нарушителей границы будут задерживать «в прямом эфире» вне зависимости от национальности.

most. life/Global Look Press

«Будут на этом корабле американцы, поляки, немцы, какие-то другие национальности — они все являются в такой ситуации преступниками, нарушителями границы, и они будут задержаны. Если это будет невозможно, то будет жестко пресечена попытка нарушения границы», — цитирует его НСН.

Клинцевич при этом заверил, что всё происходящее будет транслироваться в прямом эфире. Российские власти будут контролировать ситуацию «и беспилотниками, и техническими средствами».

Седьмого января Украина подала иск против России в ЕСПЧ после инцидента в Керченском проливе. В заявлении власти Киева требуют освободить 24 моряков ВМСУ, которые были на борту трёх военных судов, устроивших провокацию. Комментируя новость о подаче Украиной жалобы в ЕСПЧ, юрист-международник Валерий Ванин заявил об отсутствии для этого правовых оснований.

«Чтобы возникло основание для подачи жалобы, необходимо, чтобы были пройдены судебные инстанции в России: суд первой, второй инстанции… Когда приговор вступает в законную силу, после этого только появляется право на обращение в ЕСПЧ», — приводит его слова RT.

В ноябре принадлежащие ВМС Украины корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили российскую границу и направились из Чёрного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требования пограничников. Президент РФ Владимир Путин связал произошедшее с низким рейтингом украинского лидера Петра Порошенко в преддверии выборов. На Украине после инцидента было введено военное положение в ряде южных и восточных областей сроком на 30 суток, а россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет был официально запрещён въезд на территорию страны.


#украина #керченскийпролив
самое читаемое
оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили
политика
ЕР не одобрила законопроекты, повышающие дотацию
Госдума отказалась индексировать пенсии

читайте также
Трамп хочет вернуть доверие партнёров на Ближнем Востоке
в мире 16:50, 7 января 2019
США отправились в Чёрное море ради Турции
Трамп хочет вернуть доверие партнёров на Ближнем Востоке
Лента новостей
в мире 19:12
АЗС Дамаска перешли на обслуживание по пластиковым картам
общество 19:11
Чиновники помогут девочке, попросившей у Путина трактор
в мире 19:05
США намерены наращивать давление на Венесуэлу
общество 19:03
Палёный алкоголь сможет определить смартфон
спорт 19:01
Три раза возвращавшийся в ЦСКА бразилец захотел четвёртого
Другие новости
в мире 19:12
АЗС Дамаска перешли на обслуживание по пластиковым картам
в мире 19:12
Трамп обесточил Минфин и Госдеп
Каковы последствия остановки работы федеральных ведомств США
в мире 19:05
США намерены наращивать давление на Венесуэлу
в мире 18:39
Трамп заявил о необходимости пограничной стены
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top