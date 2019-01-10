Россия пресечёт вторжение украинцев в прямом эфире

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Вид на Керченский пролив из космоса

Проход через Керченский пролив могут зафиксировать из космоса

Украинские военные корабли должны снова попытаться пройти через Керченский пролив, предварительно подготовившись к операции. Независимо от того, какие действия при этом примут российские власти, Россия окажется в сложной ситуации. Такое мнение высказал экс-замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко. При этом он выделил два варианта развития событий. В случае, если принадлежащим ВМС Украины кораблям удастся пройти, то причиной произошедшего в ноябре инцидента стали «выбрыки (президента России Владимира. — News.ru) Путина». А если российские пограничники задержат украинцев, то «позиция Москвы будет дезавуирована».

По словам Романенко, новые попытки прорыва через Керченский пролив следует осуществлять, «вооружившись» средствами видеосъемки и аудиозаписи.

«Начиная с выхода из Одессы, транслировать все команды, все переговоры со всеми российскими структурами. А союзники нам помогут с фиксацией прохода из космоса. Подготовившись, можно получить определённый результат», — рассказал генерал в интервью Uaportal.

Он полагает, что такая стратегия является беспроигрышной, так благодаря ей можно будет продемонстрировать, что «Азовское море — не русское озеро, а акватория для использования двумя государствами».

После высказываний Романенко член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что нарушителей границы будут задерживать «в прямом эфире» вне зависимости от национальности.

most. life/Global Look Press

«Будут на этом корабле американцы, поляки, немцы, какие-то другие национальности — они все являются в такой ситуации преступниками, нарушителями границы, и они будут задержаны. Если это будет невозможно, то будет жестко пресечена попытка нарушения границы», — цитирует его НСН.

Клинцевич при этом заверил, что всё происходящее будет транслироваться в прямом эфире. Российские власти будут контролировать ситуацию «и беспилотниками, и техническими средствами».

Седьмого января Украина подала иск против России в ЕСПЧ после инцидента в Керченском проливе. В заявлении власти Киева требуют освободить 24 моряков ВМСУ, которые были на борту трёх военных судов, устроивших провокацию. Комментируя новость о подаче Украиной жалобы в ЕСПЧ, юрист-международник Валерий Ванин заявил об отсутствии для этого правовых оснований.

«Чтобы возникло основание для подачи жалобы, необходимо, чтобы были пройдены судебные инстанции в России: суд первой, второй инстанции… Когда приговор вступает в законную силу, после этого только появляется право на обращение в ЕСПЧ», — приводит его слова RT.

В ноябре принадлежащие ВМС Украины корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили российскую границу и направились из Чёрного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требования пограничников. Президент РФ Владимир Путин связал произошедшее с низким рейтингом украинского лидера Петра Порошенко в преддверии выборов. На Украине после инцидента было введено военное положение в ряде южных и восточных областей сроком на 30 суток, а россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет был официально запрещён въезд на территорию страны.