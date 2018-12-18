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Кравчук: в случае вторжения на Украину Россия исчезнет

Экс-президент Украины Леонид Кравчук ИТАР-ТАСС/ Максим Никитин

Экс-президент Украины Леонид Кравчук

в мире [ версия для печати ]

Вторжение России вызывает сомнения по целому ряду причин, от военно-тактических до экономических, считает экс-президент Украины Леонид Кравчук. По его мнению, удержать страну силой «агрессору» попросту не под силу.

По мнению Кравчука, в случае вооружённого конфликта России, чтобы держать в покорности оккупированные территории, пришлось бы «привести половину войска, почти 70% бюджета». Бывший украинский лидер уверен, что это непросто. По его словам, россияне «и с Крымом не могут справиться, а Украину удержать не смогут».

«Вот Россия взяла и сошла с ума во главе с военачальником и пришла в Украину, и оккупировала Украину. Представьте себе… Через год России бы не стало!» — заявил Леонид Кравчук в эфире телеканала «112 Украина».

Вместе с тем первый президент страны не стал категорически отвергать вероятность таких событий.

Ранее, как сообщал News.ru, Кравчук предложил создать «дорожную карту» Керченского пролива. По его мнению, это поможет разрешить конфликтную ситуацию и снимет напряжённость во взаимоотношении двух стран.


#украина #россия #войны #ЛеонидКравчук
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