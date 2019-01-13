USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,287 $   Brent60.18 $ Bitcoin3,636.81 $
МОСКВА-11°C06:33
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

В Киеве назвали рост экономики Украины заслугой России

Anna Sergeeva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Украинский экономический эксперт Алексей Дорошенко рассказал о том, как Россия спасает экономику Украины.

«Мы покупали энергоносители у Европы, но фактически российские, покупали в Белоруссии, но опять же российские. Теперь же, когда мы получили более выгодные условия в РФ – естественно более выгодно покупать там», - заявил Дорошенко в эфире телеканала «112 Украина».

Он пояснил, что таким образом по итогам прошлого года Украина обеспечила 3% роста своей экономики, закупив у России порядка 60% энергоресурсов.

Эксперт подчеркнул, что в противном случае экономический рост не превысил бы отметку 1%, а то и вообще был бы нулевой.

Дорошенко также добавил, что в сложившихся условиях Украина неспособна диверсифицировать поставки энергоносителей, например, из США, так как это слишком дорого.

Говоря о повышении цены на газ для потребителей, он предположил, что на самом деле это было сделано для того, чтобы стимулировать внутреннюю добычу газа на Украине. Он с грустью констатировал, что добывающие компании, получая сверхприбыль, не хотят инвестировать деньги, так как «не верят в свою страну».

Кроме того, Дорошенко обвинил украинские власти в отсутствии каких-либо усилий для развития экономики страны.

Ранее News.ru писал о том, что в конце текущего года Украину ожидает крупный экономический обвал и социальная революция. По мнению директора Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрея Ермолаева, властям следует приготовиться к бунту «голодных кастрюль и холодных квартир».


#экономика #украина
самое читаемое
общество
Немцы назвали причину отвращения к туристам из России
спорт
Защищавший Логинова норвежец набросился на РУСАДА

читайте также
в мире 13:11, 12 января 2019
На Украине назвали свою армию недееспособной
в мире 00:31, 12 января 2019
Киев обеспокоен опасным оттоком населения Украины
в мире 01:09, 11 января 2019
Украинский политик обвинил Киев в откровенной лжи
Лента новостей
в мире 06:23
Два десятка человек погибли при обрушении шахты в Китае
в мире 05:52
Пара из Украины высмеяла закон о «сексе по согласию»
оружие 05:35
Токио создаст ударные самолёты электронной войны против РФ
в мире 05:25
Американка попала в ДТП из-за опасного челленджа
в мире 04:49
Трампа обвинили в сокрытии деталей переговоров с Путиным
Другие новости
в мире 06:23
Два десятка человек погибли при обрушении шахты в Китае
в мире 05:52
Пара из Украины высмеяла закон о «сексе по согласию»
в мире 05:25
Американка попала в ДТП из-за опасного челленджа
в мире 04:49
Трампа обвинили в сокрытии деталей переговоров с Путиным
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top