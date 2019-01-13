В Киеве назвали рост экономики Украины заслугой России

https://news.ru/storage/news/c8ddd7ced5140ddb946650632ee82a20/a1cc7c76-f024-4f29-ae0a-b236da6deff0_850.jpg Anna Sergeeva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинский экономический эксперт Алексей Дорошенко рассказал о том, как Россия спасает экономику Украины.

«Мы покупали энергоносители у Европы, но фактически российские, покупали в Белоруссии, но опять же российские. Теперь же, когда мы получили более выгодные условия в РФ – естественно более выгодно покупать там», - заявил Дорошенко в эфире телеканала «112 Украина».

Он пояснил, что таким образом по итогам прошлого года Украина обеспечила 3% роста своей экономики, закупив у России порядка 60% энергоресурсов.

Эксперт подчеркнул, что в противном случае экономический рост не превысил бы отметку 1%, а то и вообще был бы нулевой.

Дорошенко также добавил, что в сложившихся условиях Украина неспособна диверсифицировать поставки энергоносителей, например, из США, так как это слишком дорого.

Говоря о повышении цены на газ для потребителей, он предположил, что на самом деле это было сделано для того, чтобы стимулировать внутреннюю добычу газа на Украине. Он с грустью констатировал, что добывающие компании, получая сверхприбыль, не хотят инвестировать деньги, так как «не верят в свою страну».

Кроме того, Дорошенко обвинил украинские власти в отсутствии каких-либо усилий для развития экономики страны.

Ранее News.ru писал о том, что в конце текущего года Украину ожидает крупный экономический обвал и социальная революция. По мнению директора Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрея Ермолаева, властям следует приготовиться к бунту «голодных кастрюль и холодных квартир».