Россия составила для Венесуэлы план выхода из кризиса

https://news.ru/storage/news/cf9294c6b4ce06edddc521078ca88e80/7a1283a9-201e-4eb7-823a-f1724a926d90_850.jpg E]Andrea Romero/Xinhua/Global Look Press

Николас Мадуро

Российские правительственные экономисты подготовили рекомендации по выводу экономики Венесуэлы из кризиса. Этапы были сформулированы в ноябре по итогам встречи российских чиновников с властями Венесуэлы. Возглавлял группу замминистра финансов Сергей Сторчак.

В Венесуэле уже несколько лет продолжается экономический кризис. Российские эксперты предложили обеспечить население базовым доходом, увеличить добычу нефти, а также провести налоговую реформу. При этом российские экономисты одобрили попытки правительства Венесуэлы решить проблему санкций и гиперинфляции через создание криптовалюты El Petro, которую привязали к нефти. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на федерального чиновника.

Ранее News.ru писал, что 10 января Николас Мадуро, руководящий Венесуэлой с 2013 года, вновь вступил в должность президента. Он избран на срок до 2025 года. Многие страны не поддержали победу Мадуро. Парагвай разорвал дипломатические отношения с Венесуэлой. А Министерство иностранных дел Перу подтвердило запрет на въезд в страну Николасу Мадуро и 100 чиновникам из его администрации. Банковским учреждениям Перу запрещены любые отношения с финансовыми институтами Венесуэлы.