https://static.news.ru/photo/1bc17016-9265-11e9-9cd8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jean-Marie Guyon/CandyBox/Global Look Press

Россия фиксирует попытки международных групп террористов получить доступ к ядерному и биологическому оружию. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности Юрий Коков на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

По его словам, такие тенденции в тактике боевиков требуют «отдельного внимания и анализа», сообщает ТАСС .

Он уточнил, что преступные сообщества не оставляют попыток «получить доступ к сведениям об изготовлении» такого вида оружия массового поражения. Коков подчеркнул, что террористы изучают способы его использования в своих атаках.

Вместе с тем, как ранее писал News.ru, в создании биологического оружия заподозрили и американских военных. По мнению международной группы специалистов по эволюционной генетике, Пентагон использует насекомых для распространения генетически модифицированных вирусов.