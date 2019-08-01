Нефтепродукты из России экспортируются в Венесуэлу в рамках помощи с преодолением бензинового кризиса.
Грузы из порта Тамань направляются на остров Мальта, откуда другими кораблями переправляются в Боливарскую республику, передаёт
Нефтеперерабатывающие заводы страны сломаны, поэтому экспортировать топливо приходится из-за границы. Раньше самым крупным поставщиком были Соединённые Штаты, однако после введения Вашингтоном санкций Венесуэла начала покупать бензин в Турции, Греции и России.
Ранее News.ru писал, что Москва отказалась отправлять делегацию на международную конференцию в поддержку демократии в Венесуэле. В МИДе сочли невозможным обсуждение проблем республики в отсутствие представителей её президента и других политических сил.