https://static.news.ru/photo/0551deb8-b486-11e9-aba5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Guenther Schwermer/imagebroker.com/Global Look Press

Нефтепродукты из России экспортируются в Венесуэлу в рамках помощи с преодолением бензинового кризиса.

Грузы из порта Тамань направляются на остров Мальта, откуда другими кораблями переправляются в Боливарскую республику, передаёт Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. Таким образом Каракас уже получил около 616 баррелей бензина и ещё 500 баррелей сырья для его производства.

Нефтеперерабатывающие заводы страны сломаны, поэтому экспортировать топливо приходится из-за границы. Раньше самым крупным поставщиком были Соединённые Штаты, однако после введения Вашингтоном санкций Венесуэла начала покупать бензин в Турции, Греции и России.

Ранее News.ru писал, что Москва отказалась отправлять делегацию на международную конференцию в поддержку демократии в Венесуэле. В МИДе сочли невозможным обсуждение проблем республики в отсутствие представителей её президента и других политических сил.