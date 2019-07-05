Президент России рассказал Совбезу о встречах в Италии и Японии
Павел Ермолаев
13:42, 05 июля 2019
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Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности страны встречи, которые он провёл во время визитов в Италию и Японию.
Президент проинформировал участников совещания о содержании своих контактов, состоявшихся в рамках визита в четверг в Италию, а также о переговорах, которые имели место в конце прошлой недели на полях саммита «двадцатки» в Осаке, — цитирует РИА Новости пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.
По его словам, в ходе встречи обсуждались также актуальные внутрироссийские вопросы.
А во время саммита в Осаке 28-29 июня российский лидер провёл около десяти встреч, в том числе с президентом США Дональдом Трампом, британским премьером Терезой Мэй, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.