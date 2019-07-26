https://static.news.ru/photo/e786bb42-afc6-11e9-b516-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Pedro Mattey/dpa/Global Look Press

Российское руководство поддержит любые договорённости правительства Венесуэлы с оппозицией.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передаёт ТАСС . По его словам, жители Венесуэлы должны иметь возможность самим решить все существующие вопросы.

А извне им диктовать что-либо — контрпродуктивно, — сказал Лавров.

Он отметил, что Россия, как и другие страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), поддерживает только дипломатическое урегулирование ситуации в стране.

Ранее, 12 июля, News.ru писал о том, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро пришёл к компромиссу с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, 23 января объявившим себя временным лидером страны.