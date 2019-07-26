Российское руководство поддержит любые договорённости правительства Венесуэлы с оппозицией.
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передаёт
А извне им диктовать что-либо — контрпродуктивно, — сказал Лавров.
Он отметил, что Россия, как и другие страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), поддерживает только дипломатическое урегулирование ситуации в стране.
Ранее, 12 июля, News.ru писал о том, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро пришёл к компромиссу с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, 23 января объявившим себя временным лидером страны.