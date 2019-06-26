https://static.news.ru/photo/d096c05c-982a-11e9-8c3c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Public Domain/Wikimedia

Российская Федерация передала колёса для советского бомбардировщика СБ-2 музею авиации, расположенному в испанском городе Ла-Сения провинции Таррагона.

В 2010 году один из основателей музея, президент Ассоциации аэродрома Ла-Сении, недавно избранный мэром городка Хосе Рамон Бельауби совместно с активистами приступили к созданию бомбардировщика Туполева СБ-2. В музее весной 2019 года побывала российская делегация у которой и попросили оригинальные колёса.

Благодаря совместным усилиям российского посольства, Совета ветеранов МИД РФ, Фонда ветеранов дипломатической службы, Российского государственного военного архива оригинальные колеса удалось найти и доставить в Испанию. "

Помимо советских бомбардировщика и истребителя в музее есть испанский самолет, произведенный в 1940-е годы, и немецкий Мессершмитт, в котором использованы оригинальные детали.

Музей был создан около двадцати лет, в нём собрали предметы, сохранившиеся со времен войны – вещи, документы, символику, части самолётов. Деньги на создание музея выделили каталонские власти. Музей тесно сотрудничает с испанской ассоциацией летчиков-республиканцев (ADAR), которая занимается в том числе архивной и исследовательской работой по идентификации захоронений советских летчиков.

Ранее таксидермисты Государственного Дарвиновского музея в Москве создали чучело чёрного ягуара. Музей хранит одну из крупнейших в мире коллекций животных необычной окраски (альбиносов и меланистов), но чёрного ягуара до настоящего времени не было, шкура животного поступила в сентябре 2016 года из Московского зоопарка, писал News.ru