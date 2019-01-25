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Россия отрицает контакты с главным оппозиционером Венесуэлы

Хуан Гуайдо Boris Vergara/dpa/Global Look Press

Хуан Гуайдо

в мире [ версия для печати ]

Российская Федерация не вступала в диалог и не планирует контактировать со спикером парламента Венесуэлы Хуаном Гуайдо, которого ряд стран признал главой венесуэльского государства. Об этом сообщил директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

«Нет. Не планируется», — цитирует Щетинина РИА Новости.

23 января Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Его полномочия официально признали США, Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу и Грузия. Ряд стран, в том числе Россия и Мексика, поддержали правительство Мадуро.

Как писал News.ru, самопровозглашённый президент Венесуэлы Хуан Гуайдо допустил возможность предоставления амнистии действующему главе государства Николасу Мадуро. Оппозиционный парламент уже рассматривает соответствующий законопроект.


#россия #венесуэла #МИД #николасмадуро #ХуанГуайдо
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