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Барак Обама

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine напомнила о словах экс-президента США Барака Обамы, который в 2014 году назвал Россию «региональной державой». Журналисты издания отметили, что Москве за четыре года удалось опровергнуть это мнение.

Согласно исследованию, проведённому аналитическим центром Вашингтона Pew Research Center, в последние годы влияние России на международной арене значительно выросло.

Опрос, проведённый в 25 странах мира, показал, что 42% респондентов заметили увеличение влияния России в мире. Лишь 25% опрошенных не заметили изменений, а 19%, наоборот, заявили, что влияние Москвы падает.

Чаще всего о высокой степени мирового влияния России говорили в Европе, Северной Америке и на Ближнем Востоке. При этом в Израиле и Греции Россию назвали сильной страной 65% опрошенных.

В ходе саммита по ядерной безопасности, прошедшем в марте 2014 года в Гааге, действовавший тогда президент США Барак Обама заявил, что Россия не является «первой угрозой нацбезопасности США», назвав страну «региональной державой».

Ранее News.ru писал о том, что система льготного медицинского страхования Obamacare, которая была создана при 44-м президенте США Бараке Обаме, не соответствует конституции. К такому выводу пришёл Федеральный суд Северного округа Техаса.