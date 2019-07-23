https://static.news.ru/photo/e7c8de90-ad1a-11e9-8f14-fa163e074e61_1024.jpg Ту-95МС Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министерство обороны РФ отвергло обвинения Южной Кореи в том, что российские бомбардировщики нарушили воздушное пространство этой страны.

Маршрут самолётов Ту-95МС проходил без отклонений от плана в соответствии с международными правилами на удалении более 25 км от островов Токто, не нарушая воздушного пространства Южной Кореи, — цитирует «Интерфакс» заявление Минобороны.

В ведомстве отметили, что предупредительного огня со стороны южнокорейских истребителей тоже не было.

Как писал News.ru, истребители южнокорейских ВВС открыли огонь по российским бомбардировщикам Ту-95, которые якобы вторглись в воздушное пространство страны в Японском море. Инцидент произошёл в районе спорных островов Токто, расположенных к востоку от южной части Корейского полуострова. Отмечается, что предупредительные выстрелы были сделаны после второго нарушения воздушной границы российскими военными самолётами.