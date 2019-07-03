https://static.news.ru/photo/dfaa4172-9d75-11e9-948a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Daniel Karmann/Global Look Press

Двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения планируется заключить в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Ватикан.

По словам посла России в Ватикане Александра Авдеева, соответствующий меморандум подпишут глава Минздрава Вероника Скворцова и генсек Госсекретариата Ватикана Паоло Борджиа.

Этот документ предусматривает не только продолжение практики лечения наших детей в педиатрическом госпитале Bambino Gesù в связи с болезнями, которые пока невозможно вылечить у нас дома, — отметил он.

Авдеев уточнил, что речь также идёт об освоении новых технологий, сотрудничестве в научный исследованиях, обмене опытом и о прямых контактах между научными учреждениями государств.

Посол добавил, что в последние годы сотрудничество РФ и Ватикана в области культуры, медицины и науки было плодотворным, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Владимир Путин посетит Ватикан, где проведёт переговоры с Папой Римским Франциском. Кроме того, глава государства встретится с премьер-министром Италии Джузеппе Конте и президентом страны Серджио Маттарелло.