Фото: Сергей Булкин/News.ru

Россия и Швейцария в ходе авиационных консультаций в российской столице договорились увеличить число полётов между странами.

С 14 до 21 полёта в неделю на линии Москва — Женева в интересах «Аэрофлота», — сообщили в пресс-службе Минтранса.

В ведомстве отметили, что для второго назначенного перевозчика дополнительно введут семь рейсов.

Помимо этого, планируется открыть новое направление из Жуковского с частотой полётов до семи в неделю.

На данный момент пассажиров между Москвой и Женевой перевозят только «Аэрофлот» и Swiss Air, передаёт ТАСС.

Как писал News.ru, ранее в «Аэрофлоте» заявили, что вылеты из Москвы в Прагу, назначенные на 3 июля, будут выполнены в полном объёме. Восстановление сообщения связано с решением властей РФ и европейской страны о временном возобновлении перелётов.

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