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Cемьи погибших в катастрофе лайнера UTair под Тюменью добились рассмотрения дела во французском суде. Родственники погибших и пострадавшие рассчитывают получить более высокие компенсации, нежели в России.

Как стало известно «Коммерсанту», в иностранный суд родственники погибших решили обратиться после того, как в ходе расследования причин трагедии вскрылись конструктивные недостатки самолёта. Основанием послужил тот факт, что самолёт был...