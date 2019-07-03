Россия и Швейцария в ходе авиационных консультаций в российской столице договорились увеличить число полётов между странами.
С 14 до 21 полёта в неделю на линии Москва — Женева в интересах «Аэрофлота», — сообщили в пресс-службе Минтранса.
В ведомстве отметили, что для второго назначенного перевозчика дополнительно введут семь рейсов.
Помимо этого, планируется открыть новое направление из Жуковского с частотой полётов до семи в неделю.
На данный момент пассажиров между Москвой и Женевой перевозят только «Аэрофлот» и Swiss Air, передаёт
Как писал News.ru, ранее в «Аэрофлоте» заявили, что вылеты из Москвы в Прагу, назначенные на 3 июля, будут выполнены в полном объёме. Восстановление сообщения связано с решением властей РФ и европейской страны о временном возобновлении перелётов.