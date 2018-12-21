Россия хочет склеить части палестинских группировок

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Москва в следующем году ждёт лидеров ХАМАС и ФАТХ

Не дожидаясь обнародования деталей ближневосточной инициативы США, Россия берёт на себя разрешение части проблем, связанных с Палестиной. В 2019 году Москву может посетить лидер палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Целью активизации России на этом направлении является примирение различных палестинских фракций.

«Мы, разумеется, видим стремление некоторых внешних игроков отодвинуть палестинскую проблему на задний план, лишить её приоритетности в рамках региональных дел, — заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на совместной пресс-конференции с палестинским коллегой Риядом аль-Малики. — Считаем, что для противодействия таким попыткам особое значение имеет скорейшее восстановление палестинского единства». Шеф дипломатии РФ напомнил, что российская сторона поддерживает контакты со всеми представителями палестинского общества.

«В 2017 году проводили многосторонний раунд межпалестинского диалога. Сегодня обсудили возможность и целесообразность повторения этой практики уже в наступающем, 2019, году с участием всех палестинских сил, в том числе ФАТХ и ХАМАС», — пояснил Лавров.

Москва также готова организовать встречу лидеров Израиля и Палестины без предварительных условий. Это предложение актуально, заметил глава МИД РФ. «Израильтяне не отрицают в принципе такую возможность, но пока к конкретному согласованию сроков не готовы, — сообщил Лавров. — Насчёт вопроса о том, что мешает проведению встречи и что может способствовать её проведению, ответ: мешает, прежде всего, отсутствие палестинского единства, способствовать может восстановление палестинского единства, чтобы все палестинцы говорили одним голосом через легитимные структуры в Рамалле».

О том, что среди палестинских фракций нет целостности, говорилось не раз. Так, разобщённость группировок проявилась даже в вопросе, следует ли администрации сектора Газа принимать финансовую помощь от Катара с разрешения еврейского государства.

Majdi Fathi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Исмаил Хания

Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов 21 декабря пояснил, что визит Хании в Россию действительно может состояться в начале 2019 года.

«Мы его пригласили, он принял приглашение с признательностью. Сейчас идёт речь о том, чтобы согласовать удобные для обеих сторон даты и сформировать делегации, — сказал дипломат. — Ожидаем его в начале следующего года».

Сейчас палестинская сторона определяет состав делегации. Известно, что собственную инициативу по разрешению палестино-израильского конфликта вынашивает американская сторона, однако её детали пока не обнародованы. Прощаясь накануне с Советом Безопасности ООН, постпред США при организации Никки Хейли анонсировала американский план. Но на пресс-конференции в Москве Рияд аль-Малики подверг США критике.

«Мы подтвердили наше неприятие единоличной роли США в ближневосточном урегулировании, в посреднических усилиях с учётом предвзятой позиции в отношении Израиля, и высказались за многосторонний формат в интересах продвижения мирного процесса, — сказал глава палестинской дипломатии. — Что касается прекращения раскола и восстановления палестинского единства, то мы подчеркнули нашу готовность работать в этом направлении, это является приоритетом для палестинских властей».

Впрочем, израильская сторона пока не готова смириться с переговорами между Россией и ХАМАС. Так, в декабре посол Израиля в Москве Гарри Корен направил российским властям протест против приглашения в Москву Хании. Высокопоставленные израильские чиновники сообщили, что подобный протест был выражен и послу РФ в Израиле. Россия подобные демарши отвергает.

«Почему вы обращаетесь к нам с жалобами — вы сами разговариваете с ХАМАС», — цитируют примерный ответ российских официальных лиц в израильской прессе.

Непонимания между сторонами добавило и голосование в Совбезе ООН по поводу резолюции с осуждением действий группировки ХАМАС. Россия, как известно, не поддержала документ, чем разочаровала еврейское государство. Впрочем, следует заметить, что обеспокоенность Израиля действиями ливанской «Хезболлы» российская сторона разделяет и понимает. Так, Москва, по некоторым данным, поддержала операцию Израиля «Северный щит», направленную против подземных тоннелей «Хезболлы» на ливано-израильской границе.