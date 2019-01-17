Россия хочет наделить Интерпол оперативно-розыскной функцией

https://news.ru/storage/news/2e04e72efa9443a38b03e900b687c0c6/6a5fbfe1-053e-46c9-9206-91050af3a4d8_850.jpg Massimiliano Mariani/CC BY-SA 3.0/wikipedia.org

Штаб-квартира Интерпола в Лионе

Москва намерена инициировать вопрос наделения Интерпола функциями оперативно-розыскной деятельности, а также координатора борьбы с международным терроризмом. Об этом заявил экс-глава МВД, председатель экспертного совета Международной полицейской ассоциации (МПА) Анатолий Куликов.

Соответствующая инициатива будет озвучена в феврале на встрече с руководством Интерпола во французском Лионе, передаёт РИА Новости.

«Идеальный вариант, чтобы борьбой с международной преступностью и координацией борьбы с международным терроризмом занимался Интерпол, потому что организация уже существует. Во-вторых, Интерпол имеет мощный банк данных. Но организация сейчас выполняет лишь роль почтового ящика», — считает Куликов.

Также он заявил о необходимости наделения Интерпола правом оперативно-розыскной деятельности и наличия выделенных сил для борьбы с терроризмом.

«Надо в каждом государстве иметь такие подготовленные силы, которые по заданию Интерпола будут принимать участие в решении оперативных задач, может, даже с привлечением других стран», — резюмировал экс-министр.

Как писал News.ru, в конце декабря основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер назвал нарушением попытку России добиться его ареста через Интерпол. До этого он призвал канадских политиков добиться временного исключения России из международной полицейской структуры.