https://static.news.ru/photo/725fd73e-9ffb-11e9-a447-fa163e074e61_1024.jpg Петр Толстой Фото: duma.gov.ru

Делегация России выступает против антироссийских резолюций, заявил глава российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Пётр Толстой. Он подчеркнул, что в случае их включения в итоговую декларацию ПА, РФ проголосует против документа.

Речь идёт о резолюциях, которые осуждают незаконную оккупацию Россией полуострова Крым, а также незаконные действия российской стороны в Абхазии и Южной Осетии.

Толстой уверен, что документы будут «продавлены» большинством, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что члены делегаций США, Литвы, Канады, а также два парламентария из Турции и Северной Македонии предложили внести в текст резолюции Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ пункт о возможной ответственности России за нарушение ДРСМД. Комитет ПА по политическим вопросам и безопасности поддержал эту инициативу большинством голосов.