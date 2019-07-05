https://static.news.ru/photo/65542a84-9f12-11e9-81bf-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Рябков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Любые попытки дестабилизировать извне обстановку в Венесуэле категорически недопустимы. Россия решительно настроена противостоять им. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что российская сторона не ограничивается заявлениями и готова действиями подтвердить солидарность с Боливарианской республикой.

Для того чтобы избежать попыток влияния на ситуацию из-за рубежа властям страны и оппозиции необходимо вести системный диалог, — отметил замминистра.

Рябков добавил, что Россия продолжит укреплять потенциал вооружённых сил Венесуэлы. При этом сделала акцент на том, что речь идёт о работе с поставляемой в южноамериканскую страну техникой, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Перу направила Москве приглашение на конференцию по Венесуэле, которая состоится в начале августа. В МИД РФ заявили, что оно будет проанализировано с точки зрения соответствия идей мероприятия поощрению диалога между венесуэльскими властями и оппозицией.