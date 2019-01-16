USD  67.082 EUR  76.9498
GOLD1,294 $   Brent60.55 $ Bitcoin3,639.93 $
МОСКВА-7°C20:59
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Россия борется с коррупцией в сирийской армии

Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]
Перестановки в вооружённых силах Асада связывают с Москвой

Россия готовит Сирию к послевоенной жизни. Москва всерьёз обеспокоена вопросом переформатирования сирийской правительственной армии и прочих государственных структур в целях борьбы с растущей коррупцией и засильем проиранских элементов. Специально для этого от официального Дамаска потребовали создания инспекционной структуры, которая будет заниматься противодействием коррупции в армии Арабской Республики.

О том, что российское руководство потребовало от официального Дамаска создания специального комитета по расследованию коррупционных дел в рядах правительственных войск, влиятельному саудовскому изданию Asharq Al-Awsat рассказали информированные источники. 

«Армейское командование создало комитет в составе семи офицеров, в задачи которого входит проверка воинских частей и проведение соответствующих встреч с солдатами и офицерами для борьбы с распространяющейся коррупцией в рядах военных», — цитирует издание слова своих собеседников. 

По их словам, членам комиссии поручено совершать необъявленные визиты в различные армейские подразделения, чтобы проверять присутствие солдат. «Комитет изучает длину их волос, цвет кожи, а затем задаёт им вопросы о завтраке или обеде, который был у них в последние дни. Позже они сравнивают ответы со списком меню, которое было у воинской части накануне», — говорят собеседники Asharq Al-Awsat. Источники сообщили, что случаи коррупции включают в себя освобождение некоторых военнослужащих от их постов в обмен на то, что их ежемесячная зарплата будет поступать какому-то другому лицу.

Активные попытки российского руководства демонтировать коррупционную систему в армейских подразделениях продолжаются уже длительное время. По некоторым данным, свыше 450-ти офицеров правительственных сил были демобилизованы и уволены за последние несколько месяцев. Среди них — те офицеры, которые были участниками наступательных операций против умеренной оппозиции. Нужно признать, что большинство отставок были связаны с ухудшением здоровья или с ранениями, полученными в ходе боевых действий. Однако нельзя не заметить, что часть увольнений (некоторые из них сопровождались арестами) были связаны с обвинениями в «коррупции и злоупотреблении использованием государственных средств». Источники региональной прессы утверждают, что в сирийских тюрьмах находятся сотни офицеров, которые принадлежат к силовым ведомствам, армейским подразделениям и ополчению.

Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

Шиитское ополчение и иранские силы — это отдельный вопрос, который тревожит российскую сторону. Как отмечают аналитики, попытки сирийского режима сократить влияние иранских военных и местных ополченцев не были достаточно масштабными или хорошо организованными. Дело в том, что многие поддерживаемые Ираном бойцы шиитских формирований глубоко интегрировались в военные структуры официального Дамаска. Именно поэтому появление первых сообщений о неких договорённостях между РФ и Израилем свести на нет иранское военное присутствие на юге Арабской Республики, вызвало хорошо объяснимый скепсис: от границы можно отвести силы, напрямую аффилированные с Ираном, но не проиранские элементы, осевшие в армейских структурах.

В 2018 году сирийский военный ландшафт стал полем многих крупных преобразований, прежде всего, связанных с делением Арабской Республики на три основные международные сферы влияния, каждая из которых характеризовалась особой смесью местных военно-политических сил. В первой сфере, контролируемой режимом, были видны признаки усиления Ирана и России, а также попытки переформировать ополченческие группы. Вторая сфера, являющаяся зоной ответственности Турции, продемонстрировала тенденцию на реструктуризацию оппозиционных сил для проведения турецких операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь». Третья сфера, которая находится в зоне ответственности проамериканских «Сирийских демократических сил», в очередной раз стала свидетельством неготовности местных арабских племён к доминирующей роли курдских формирований. Этим активно пользовалась турецкая пропаганда, пытавшаяся оправдать турецкое военное присутствие в Сирии. В связи с этим на северо-востоке Сирии, в рядах курдско-арабских «Сирийских демократических сил» также наблюдалось некое переформатирование — арабский компонент в этом альянсе неоднократно предлагалось усилить.


#сирия #коррупция #башарасад
самое читаемое
политика
Опрос показал, что граждане хотят видеть другой кабинет министров
Почему россияне выступают за отставку правительства
общество
Россияне высказались за отставку правительства

читайте также
News.ru посетил представительство Рожавы
в мире 08:05, 21 ноября 2018
Как сирийские курды строят демократию
News.ru посетил представительство Рожавы
Также Вооружённые силы Сирии засняли в действии ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» и зенитно-ракетный комплекс «Бук-М2Э»
в мире 20:30, 18 апреля 2018
Сирийская армия показала российского «Стрельца»
Также Вооружённые силы Сирии засняли в действии ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» и зенитно-ракетный комплекс «Бук-М2Э»
Лента новостей
в мире 20:52
Взрыв газа произошёл в жилом доме в Тбилиси
происшествия 20:42
Следователи не обнаружили взрывчатку в Шахтах
культура 20:38
Все билеты на Rammstein в России распроданы
общество 20:35
ФСИН хочет запретить ОНК снимать заключённых на видео
в мире 20:21
Тигры могут исчезнуть в ближайшее десятилетие
Другие новости
в мире 20:52
Взрыв газа произошёл в жилом доме в Тбилиси
в мире 20:21
Тигры могут исчезнуть в ближайшее десятилетие
в мире 20:12
США назвали условия соблюдения Россией ДРСМД
в мире 20:08
Украина «сваливается» в яму нищеты
Денежные транши МВФ не улучшают ситуацию в стране
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top