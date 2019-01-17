USD  66.7617 EUR  76.135
GOLD1,291 $   Brent60.20 $ Bitcoin3,609.83 $
МОСКВА-6°C17:05
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Российское судно арестовано в Великобритании

Ben Birchall/ PA Images/TASS

в мире [ версия для печати ]

Российский сухогруз «Кузьма Минин», принадлежащий Мурманскому морскому пароходству, арестован в Великобритании, сообщил координатор Международной федерации транспортных рабочих Сергей Фишов.

По его словам, основанием для этого послужили долги судовладельца. До прихода в Британию сухогруз долгое время не мог покинуть Нидерланды из-за споров его владельца с контрагентами, сообщает ТАСС.

Как писал News.ru, в конце прошлого года «Кузьма Минин» сел на мель неподалёку от порта Фалмут и ему потребовалась помощь местных специалистов. Замгендиректора пароходства Ильдар Неверов заявил, что сухогруз не получил повреждений и покинет порт в течение нескольких дней. Однако британские портовые власти задержали судно до выяснения всех обстоятельств происшествия.


#россия #ВЕЛИКОБРИТАНИЯ #АРЕСТ #судоходство
самое читаемое
общество
Глава Хакасии выдал чиновникам премии за счёт бюджетников
культура
Умерла легендарная актриса Кэрол Ченнинг

читайте также
в мире 18:15, 20 декабря 2018
Водолазы не нашли повреждений на сухогрузе «Кузьма Минин»
в мире 20:45, 18 декабря 2018
Российский сухогруз остался на плаву
в мире 08:42, 21 ноября 2018
Сухогруз Comet выпустили из порта Мариуполя
Лента новостей
происшествия 17:02
Потушен возникший после взрыва пожар в Москве
в мире 17:01
Прихожане украинского храма прогнали агитаторов за ПЦУ
культура 17:00
Disney снимет кино-версию «Горбуна из Нотр Дама»
общество 16:59
Москвичей предупредили о затяжном снегопаде
в мире 16:59
Группа Red Hot Chili Peppers споёт египетским фараонам
Другие новости
в мире 17:01
Прихожане украинского храма прогнали агитаторов за ПЦУ
в мире 16:59
Группа Red Hot Chili Peppers споёт египетским фараонам
в мире 16:36
Похищенный в Буркина-Фасо канадец найден мёртвым
в мире 16:25
Представитель Украины пыталась сорвать заседание в Минске
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top