Российское судно арестовано в Великобритании

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Российский сухогруз «Кузьма Минин», принадлежащий Мурманскому морскому пароходству, арестован в Великобритании, сообщил координатор Международной федерации транспортных рабочих Сергей Фишов.

По его словам, основанием для этого послужили долги судовладельца. До прихода в Британию сухогруз долгое время не мог покинуть Нидерланды из-за споров его владельца с контрагентами, сообщает ТАСС.

Как писал News.ru, в конце прошлого года «Кузьма Минин» сел на мель неподалёку от порта Фалмут и ему потребовалась помощь местных специалистов. Замгендиректора пароходства Ильдар Неверов заявил, что сухогруз не получил повреждений и покинет порт в течение нескольких дней. Однако британские портовые власти задержали судно до выяснения всех обстоятельств происшествия.