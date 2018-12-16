Российское кино показали на фестивале в Нью-Йорке

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Кадр из фильма «История одного назначения»

Неделя российского кинематографа завершилась в Нью-Йорке. Смотр прошёл при поддержке посольства РФ в США, генконсульства РФ в Нью-Йорке и фонда «Вишневый сад».

Зрителям показали более десяти картин, созданных авторами из России. Фестиваль открылся фильмом «История одного назначения» Авдотьи Смирновой, который рассказывает о Льве Толстом.

Организаторы также представили работы Данилы Козловского и Ольги Зуевой «Тренер» и «На районе», соответственно и многие другие.

На фестиваль прибыл режиссер и сценарист Авдотья Смирнова, актеры Даниил Козловский, Константин Хабенский и другие.

Неделе российского кино в Нью-Йорке вернули ежегодный статус. В дальнейшем планируется расширение географии фестиваля. В будущем он будет проходить в других городах США.

Ранее News.ru писал, что ММКФ в следующем году вновь решили провести в апреле, а не в июне, как предполагалось ранее.