https://static.news.ru/photo/b31f93d4-94fe-11e9-bc3a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Оказавшийся в эти дни в Тбилиси житель Петербурга Михаил Беляев поделился впечатлениями об обстановке в столице Грузии. По его словам, 90% туристов в городе являются русскоговорящими.

Волею судеб оказался 21 июня прямо в эпицентре очередной «революции». В пяти минутах ходьбы от этого эпицентра — туристическая жизнь с её канатными дорогами, старинными церквушками, кафе, кальянами и т.п. Толпа туристов русскоязычная процентов на 90, что куда больше чем пару лет назад, — написал Беляев в Facebook .

Россиянин полагает, что митингующих в Тбилиси «раскручивают на „протесты“ по поводу того, кто на какой стул сел». При этом реакцию российских властей на происходящее он назвал неадекватной.

Но как русскому мне куда более неприятна неадекватная реакция РФ. Неуклюжие и бессмысленные действия по разрыву так долго восстанавливавшихся социальных связей с одной из самых близких нам стран — это безумие, — подчеркнул Беляев.

Как писал News.ru, по данным Ростуризма, общее число россиян, которые планировали отправиться в Грузию до Нового года, составляет около 3,5 тысячи человек. Они успели приобрести билеты до того, как президент Владимир Путин запретил полёты в эту страну.

По информации экономиста Никиты Кричевского, отсутствие россиян в Грузии нанесёт индустрии сервиса закавказского государства ущерб в размере 11,7% её доли в экономике.