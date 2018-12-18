Российский сухогруз остался на плаву

https://news.ru/storage/news/c13ada72e76e44d313bfe8c1b3e0351c/dec5ef47-3e37-4438-aefb-8a9fd30809e1_850.jpg PA Images/ТАСС

Российский сухогруз «Кузьма Минин»

Сухогруз «Кузьма Минин», севший на мель возле берегов Великобритании, не получил крупных повреждений. Все находившиеся на борту судна россияне здоровы, им оказана необходимая помощь.

Сейчас оно находится на плаву, утечек топлива предварительно найдено не было, сообщает посольство РФ в Лондоне. Моряки планируют осмотреть сухогруз с использованием водолазного оборудования.

Главной причиной произошедшего называют плохие метеоусловия.

Ранее News.ru писал, что британская береговая охрана сняла с мели сухогруз, который находился в западной части входа в порт между пляжами Суонпул и Гиллингвэйз. «Кузьма Минин» сел на мель у юго-западного побережья страны. Экипаж транспортника состоит из 18 человек, все они являются гражданами РФ.