USD  66.7454 EUR  75.7761
GOLD1,248 $   Brent56.49 $ Bitcoin3,872.98 $
МОСКВА-7°C17:07
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Российский сухогруз остался на плаву

Российский сухогруз «Кузьма Минин» PA Images/ТАСС

Российский сухогруз «Кузьма Минин»

в мире [ версия для печати ]

Сухогруз «Кузьма Минин», севший на мель возле берегов Великобритании, не получил крупных повреждений. Все находившиеся на борту судна россияне здоровы, им оказана необходимая помощь.

Сейчас оно находится на плаву, утечек топлива предварительно найдено не было, сообщает посольство РФ в Лондоне. Моряки планируют осмотреть сухогруз с использованием водолазного оборудования.

Главной причиной произошедшего называют плохие метеоусловия.

Ранее News.ru писал, что британская береговая охрана сняла с мели сухогруз, который находился в западной части входа в порт между пляжами Суонпул и Гиллингвэйз. «Кузьма Минин» сел на мель у юго-западного побережья страны. Экипаж транспортника состоит из 18 человек, все они являются гражданами РФ.


#англия #сухогруз
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
в мире
Российский «Аллигатор» готовят к атаке на украинские средства ПВО

читайте также
в мире 17:57, 18 декабря 2018
«Кузьму Минина» сняли с мели
происшествия 15:30, 18 декабря 2018
Спасение «Кузьмы Минина» отложили из-за шторма
в мире 13:35, 18 декабря 2018
«Кузьму Минина» снимут с мели во время прилива
Лента новостей
технологии 17:06
VK: «Человек-паук» стала самой обсуждаемой игрой 2018 года
общество 17:01
ФАС оштрафовала Burger King в Москве
экономика 17:00
АСВ обнаружило «тетрадочные» вклады на 795 млн рублей
в мире 16:59
Украинские корабли готовятся вновь войти в Керченский пролив
в мире 16:59
Именем Дональда Трампа назвали «трусливую» амфибию
общество 16:57
МИД опроверг наращивание военных сил в Азовском море
общество 16:43
МВД: хакеры похитили у россиян миллионы с помощью SMS
спорт 16:43
Мутко предрекли будущее в футболе
в мире 16:42
США могут полностью вывести войска из Сирии
происшествия 16:40
Проводницу будут судить из-за погибшей пассажирки
происшествия 16:40
Женщина с грудным ребёнком попала под машину в Саратове
в мире 16:39
Латвийские власти опубликуют секретные документы КГБ
спорт 16:35
Загитова пропустила тренировку перед ЧР
спорт 16:30
Медведева показала новую короткую программу
политика 16:29
Путин одобрил военную доктрину Союзного государства
Другие новости
в мире 16:59
Украинские корабли готовятся вновь войти в Керченский пролив
в мире 16:59
Именем Дональда Трампа назвали «трусливую» амфибию
в мире 16:42
США могут полностью вывести войска из Сирии
в мире 16:39
Латвийские власти опубликуют секретные документы КГБ
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top