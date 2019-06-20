https://static.news.ru/photo/2d97dfa6-9322-11e9-ab7f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Alexander Ermochenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший военнослужащий 53-й зенитно-ракетной бригады, чья переписка в соцсетях послужила доказательством в деле о крушении малайзийского «Боинга» MH17 в Донбассе, назвал подделкой опубликованные в Сети скриншоты. По его словам, реальное содержание переписки не имеет ничего общего с теми данными, которые в качестве подтверждения использовала Совместная следственная группа.

Это всё фейк. Такого разговора не было. Там нарисовано всё, — заявил он в беседе с « Открытыми медиа ».

Он подтвердил, что летом 2015 года действительно общался с девушкой по имени Анастасия Дорохова, однако не сообщал ей никаких сведений о перемещении российских военнослужащих.

Ранее стало известно, что в докладе JIT о крушении говорится о некоем солдате, проходящем службу в 53-й зенитно-ракетной бригаде в Курске. Следователи обнародовали часть его переписки, где он якобы сообщает, что соседний батальон в конце июня 2014 года направился на Украину. Эта информация послужила доказательством причастности России к катастрофе.

19 июня JIT назвала имена причастных к крушению лайнера. По данным следователей, это граждане России Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов и Леонид Гарценко с Украины. Им будут предъявлены обвинения в убийстве. Судебное заседание по этому делу пройдёт 9 марта 2020 года, писал News.ru.