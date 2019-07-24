https://static.news.ru/photo/04bafbc6-ae1c-11e9-a73c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Omer Messinger/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский полковник в отставке Виктор Мураховский дал интервью американскому изданию The National Interest, в котором оценил вероятность движения РФ и США к ядерной войне.

Он считает, что новой гонки вооружений не будет, так как это экономически невыгодно. Однако страны будут создавать и финансировать новые типы оружий, которые не будут попадать под такие договоры как ДРСМД и СНВ-3.

Таким образом, этот договор мертв. Его надо похоронить и забыть, — полагает эксперт.

Мураховский допустил создание нового документа, но без Китая, так как Пекин никогда не согласится себя ограничивать в вооружении. Кроме того, он отметил, что Вашингтон совершенствует беспилотники, способные наносить удары и собирать разведданные. При этом Москве нечего противопоставить в ответ на эту разработку.

Как ранее писал News.ru, Россия будет добиваться от США полного выполнения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, Москва долгое время ищет компромисса с Вашингтоном, но договориться не получается.