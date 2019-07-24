Российский полковник в отставке Виктор Мураховский дал интервью американскому изданию The National Interest, в котором оценил вероятность движения РФ и США к ядерной войне.
Он считает, что новой гонки вооружений не будет, так как это экономически невыгодно. Однако страны будут создавать и финансировать новые типы оружий, которые не будут попадать под такие договоры как ДРСМД и СНВ-3.
Таким образом, этот договор мертв. Его надо похоронить и забыть, — полагает эксперт.
Мураховский допустил создание нового документа, но без Китая, так как Пекин никогда не согласится себя ограничивать в вооружении. Кроме того, он отметил, что Вашингтон совершенствует беспилотники, способные наносить удары и собирать разведданные. При этом Москве нечего противопоставить в ответ на эту разработку.
Как ранее писал News.ru, Россия будет добиваться от США полного выполнения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, Москва долгое время ищет компромисса с Вашингтоном, но договориться не получается.