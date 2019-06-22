https://static.news.ru/photo/0d955de4-94f0-11e9-b49a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Съёмочная группа телеканала «Россия 24» была атакована националистами в Тбилиси. Они попытались избить корреспондента и оператора, когда те брали интервью у хозяйки туристического агентства.

В нападении участвовали несколько молодых людей. Сначала они выкрикивали националистические лозунги, а затем кинулись в драку. Вступился за журналистов муж владелицы агентства — грузин по национальности, сообщается на сайте телеканала.

Ранее News.ru писал, что грузинские пограничники не пустили в страну специального корреспондента российского издания «Коммерсант» Владимира Соловьёва. Его задержали в аэропорту Тбилиси и без объяснения причин попросили покинуть страну.