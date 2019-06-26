Российские средства ПВО на авиабазе Хмеймим в Сирии отбили нападение беспилотников, направленных боевиками.
По словам руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексея Бакина, всего было уничтожено два таких дрона. Они приближались к базе с юго-запада. Пострадавших нет, передаёт
Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме, — заявил он.
Он отметил, что вероятность новых провокаций ещё достаточно велика.
Ранее News.ru писал о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его государство, защищая свои интересы в Сирии, не будет подвергать опасности российские войска.