https://static.news.ru/photo/c0d423f8-9848-11e9-9668-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Friedemann Kohler/dpa/Global Look Press

Российские средства ПВО на авиабазе Хмеймим в Сирии отбили нападение беспилотников, направленных боевиками.

По словам руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексея Бакина, всего было уничтожено два таких дрона. Они приближались к базе с юго-запада. Пострадавших нет, передаёт «Интерфакс» .

Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме, — заявил он.

Он отметил, что вероятность новых провокаций ещё достаточно велика.

Ранее News.ru писал о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его государство, защищая свои интересы в Сирии, не будет подвергать опасности российские войска.