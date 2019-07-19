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Задачи, поставленные для представителей армии России в Венесуэле, выполнены, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Однако военные при необходимости могут вернуться в страну.

Это произойдёт в случае, если понадобятся доработки или дополнительные усилия, передаёт РИА Новости .

Это всё идет от потребности. Сейчас те задачи, которые ставились перед группами, работавшими здесь в последнее время, решены, — подчеркнул он.

Он добавил, что встреча президентов двух стран поможет межгосударственным отношениям. Поэтому дипломат обсуждал график контактов венесуэльского лидера.

Сейчас говорить о договорённостях или конкретных решениях весьма преждевременно, — отметил он.

Ранее News.ru писал, что встреча президента Венесуэлы Николаса Мадуро и заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова состоялась в Каракасе. По словам российского дипломата, обсуждалось развитие двустороннего сотрудничества и торговли.