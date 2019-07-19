Задачи, поставленные для представителей армии России в Венесуэле, выполнены, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Однако военные при необходимости могут вернуться в страну.
Это произойдёт в случае, если понадобятся доработки или дополнительные усилия, передаёт
Это всё идет от потребности. Сейчас те задачи, которые ставились перед группами, работавшими здесь в последнее время, решены, — подчеркнул он.
Он добавил, что встреча президентов двух стран поможет межгосударственным отношениям. Поэтому дипломат обсуждал график контактов венесуэльского лидера.
Сейчас говорить о договорённостях или конкретных решениях весьма преждевременно, — отметил он.
Ранее News.ru писал, что встреча президента Венесуэлы Николаса Мадуро и заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова состоялась в Каракасе. По словам российского дипломата, обсуждалось развитие двустороннего сотрудничества и торговли.