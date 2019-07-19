Российский буксир «Евгений Хоров» и десантный корабль «Мичман Лермонтов» были замечены неподалёку от территориальных вод Латвии. Об этом сообщили Национальные вооруженные силы страны.
По данным военных, российские морские и воздушные суда довольно часто бывают у границы Латвии. Только в 2016 году корабли и самолёты приближались к ней 209 раз, передаёт
Ранее News.ru писал, что авиация США провела разведку в Чёрном море. У берегов России были замечены стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk и патрульный противолодочный самолёт ВМС США P-8A Poseidon.