https://static.news.ru/photo/89bf1cbc-aad4-11e9-a486-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Николай Новичков/ТАСС

Российский буксир «Евгений Хоров» и десантный корабль «Мичман Лермонтов» были замечены неподалёку от территориальных вод Латвии. Об этом сообщили Национальные вооруженные силы страны.

По данным военных, российские морские и воздушные суда довольно часто бывают у границы Латвии. Только в 2016 году корабли и самолёты приближались к ней 209 раз, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что авиация США провела разведку в Чёрном море. У берегов России были замечены стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk и патрульный противолодочный самолёт ВМС США P-8A Poseidon.