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Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин сообщил, что средства ПВО уничтожили три беспилотных летательных аппарата, которые боевики направили для атаки на российскую авиабазу Хмеймим.

Инцидент произошёл в ночь на 12 июля 2019 года. С территории Идлибской зоны деэскалации боевики предприняли попытку атаковать авиабазу Хмеймим с помощью беспилотных летательных аппаратов. В результате спецоперации никто не пострадал, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, российское военное командование готовит к отправке в РФ 50 офицеров сирийского 5-го штурмового добровольческого корпуса. Сейчас военнослужащие находятся на территории российской базы Хмеймим в сирийской Латакии.