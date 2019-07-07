https://static.news.ru/photo/8da59f4a-a0a2-11e9-9586-fa163e074e61_1024.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Украина заявила об опасениях в связи с возросшей активностью российских подлодок в Чёрном море. Информацию об этом она передала Турции.

Мы отмечаем активность подводных лодок России. И мы проинформировали МИД Украины о том, что видим определённые проблемы. И насколько мне известно, министерство дало запросы в Турецкую Республику, они знают об этой ситуации и изучают её, — заявил представитель Генштаба ВСУ Леонид Залюбовский.

Он добавил, что РФ развернула подлодки в Средиземном море. Всё это, по словам Залюбовского, делается «под видом осуществления технического обслуживания», передаёт « Лента.ру ».

Ранее News.ru писал, что российские военные приступили к плановым учениям в акватории Чёрного моря. Сейчас там также ведут военно-морские манёвры Sea Breeze моряки НАТО. В составе российского флота вышли в море экипажи почти десяти кораблей, в частности, больших десантных кораблей «Азов» и «Цезарь Куников», а также малых ракетных кораблей «Орехово-Зуево» и «Мираж».